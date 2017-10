Tallinn Fashion Week 2017 raames oma kollektsiooni esitlenud Eesti moelooja Tiina Talumees rääkis Õhtulehele enne loomingu esitlust, miks ei saa kohalik moelooja tihti midagi metsikut ja hullumeelsemat valmistada ning kui palju on Eesti moeteemades maas muudest riikidest.

Moendädalal esitles kõrgmoe disainer Tiina Talumees kollektsiooni FE MALE, mille inspiratsiooniks on naiste ja meeste rõivamaailmade piiride hägustumine. Kollektsiooni kleitidest kumab läbi naiselikkuse prisma maskuliinset joont nii lõigetes kui kangakasutuses.

Tallinn Fashion Week 2017: Tiina Talumees (ERLEND STAUB)

„Teemaks on naiste ja meeste tavapäraste rõivaharjumuste piiride hägustamine. Ülikonnas naine ei ole kindlasti midagi uut. Antud juhul aga püüame meie stuudiole harjumuspärast õrna naiselikkust varjutada meestemaailmas jõudu kogunud tüüpiliste rõivadetailidega. Sõnum on pigem see, et riie ei riku naist ega meest ja kätte on jõudnud aeg klišeesid muuta ja eelarvamustest lahti lasta. Tugev ja iseteadlik naine näeb välja just selline nagu ise soovib ja tegelikult sama kehtib ka meeste kohta.“ rääkis Tiina Talumees.