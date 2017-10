Õhtuleht vestles Tallinn Fashion Weekil eile oma moekollektsiooni esitlenud moelooja Diana Arnoga, kes Eestis tihti ei käi ning peab oma moemaja Moskvas elades.

Uus hooaeg toob Diana Arno moemajas endaga kaasa värske inspiratsiooni, uusi ja lennukaid ideid ning mõtteid, mis hallidest ilmadest väsinud hingele

kosutavalt mõjuvad. Kogu seda rõõmu kingib silmale Diana Arno kevad-suvine kollektsioon, millega võiks lausa värviteraapiat teostada.

Tallinn Fashion Week: Diana Arno (ERLEND STAUB)

“Meie uus kollektsioon on magusa alatooniga segu hooaja kõige trendikamatest

pastelsetest toonidest: lavendel, piparmünt, õrnroosa, taevasinine, valge,” selgitab Diana. “Tallinn Fashion Weekil oma värskeimat loomingut suurele publikule serveerides loodan, et see iga moegurmaani näole mesise naeratuse tekitab. Täpselt sellise, mida tooks kaasa näiteks vaarikasorbeti või sefiirikorvikese nautimine, kuid samas ei anna sel hilisel õhtutunnil ühtegi kalorit.”

Diana Arno 2017. aasta esimeses kollektsioonis on esindatud lai valik ülimalt naiselikke kleite, mida kaunistavad sensuaalne pits ja õhulised rüüsid. Kollektsiooni romantilist poolt tasakaalustavad aga minimalistliku disainiga kašmiirmantlid, püks- ja seelikkostüümid, sportlike siluettidega kleidid. Lisaks ka trendikad, põnevate aplikatsioonidega dekoreeritud pükstükid, gobeläänkangast tagid ja palju muud, mis lisaks rõõmu tänapäeva kiire rütmiga sammu pidava (kuid siiski unistada julgeva) naise ellu.