Taavi Rõivas ahistamisskandaal on saanud tähelepanu ka välismeedias, kirjutab Delfi.

Mailaisia pidu, mis oli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) mitteametlik üritus, on maininud mitmed vene uudisteportaalide, sh Interfax, PBK, NTV ja Komsomolskaja Pravda, aga ka mitmed lääneriikide meediaväljaanded.

Poliitika väljaanne Politico rääkis ka ühe peol osalenuga, kes ütles, et „inimesed said kahtlemata haiget, kuid nimetada toimunut ahistamiseks, on liig“.