Tuntud kokaraamatute autori Angeelika Kang-Osula esimene sügisene ost on sel hooajal punane kleit. „Ma pole kunagi punase inimene olnud, aga kui ma seda selga proovisin, mõtlesin, et see on kui selga valatud,“ ütleb ta poes enne ostu sooritamist. Kas see jääb tema ainsaks sügisostuks? Oh ei, juba mõnda aega on Angeelika peas küpsenud idee osta lühikese säärega kummikud: „Meie kliima on nii nagu on ja väga mugav, kui sul on vähemalt jalad kuivad,“ leiab ta, et kõrge säärega jalavarjudega pole linnas kõige mugavam käia.

Makroonikuningannaks tituleeritud Angeelika ei jälgi eriti moesuundi. Ta tajub pigem õhust, mis tuuled maailmas liiguvad. „Vaatan reisides vaateaknaid, värve ja mustreid. Ma ei sirvi moeajakirju, et teada saada, mis on parajasti moes, see tuleb mul iseenesest.“

Angeelika kannab aastast aastasse sügistalviti mõnusat kapuutsiga ja hommikumantli lõikega kašmiirmantlit, mis hoiab õhukese kleidigi peal hästi sooja. „See on ajatu kaamelipruun ja alati moes.“ Teine lemmik on ruuduline Lilli Jahilo kleit: „Naeran, et see on mu töökittel. Tunnen ennast selles töömesilasena. See on kindel, vaba, mugav, soe ja villane,“ hindab ta kleidi kergust, millega saab mõnusalt töiseid toimetusi teha.