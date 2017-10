Näitleja Merle Palmiste ei oska soovida muud kui tervist. Kõik ülejäänud on võimalik rahadega korda ajada, räägib teatritegelane usutluses Eesti Päevalehele.

"Ma ei taha muud kui… tervist. Mulle väga meeldib vene rikaste poolanekdootlik toost: „Tervist! Kõik muu me ostame.” Seda ei saa üks ühele võtta, aga selles on suur iva sees. Kui on tervist, on kõik võimalik," tõdeb näitleja Merle Palmiste intervjuus.