Taas on Eestis vändatud uus mängufilm. Täna esilinastus Tallinnas režissöör Priit Pääsukese komöödiadraama „Keti lõpp“, milles peaosades mängivad Maiken Schmidt ja Hendrik Toompere juunior.

Veel teevad filmis rolli Evelin Võigemast, Ott Aardam, Ester Kuntu, Tiit Lilleorg, Ilja Nartov, Piret Krumm, Katariina Tamm, Viire Valdma, Tõnu Oja, Henrik Kalmet, Priit Pius, Mattias Naan jpt.

Nii lavastaja Priit Pääsukese kui ka produtsent Marianne Ostrati jaoks on tegemist esimese täispika mängufilmiga. Pääsuke on varem teinud lühi- ja dokfilme, teiste seas ohtratel festivalidel linastunud ja auhinnatud lühimängufilmi "Must Peeter" (2008) ning koos Mart Tanieliga muusikadokumentaali "Impromptu" (2015). Samuti on Pääsuke olnud filmi "Polaarpoiss" produtsent.

"Keti lõpp" põhineb Paavo Piigi samanimelisel näidendil, mis esietendus Tallinna linnateatris 2012. aastal. Keset lõputult kestvat majanduskriisi inimesed, burgerirestorani külastajad – kõik justkui meeleheite piiril – tulevad ja lähevad, samal ajal kui filmi peategelane, Ettekandja (Maiken Schmidt), selle kõige tunnistajaks on ning enesest läbi laseb.

Film on valminud Eesti Kultuurkapitali toetuse kõrvalt suuresti erarahastuse toel. Põhitootjateks on Alexandra Film ja Luxfilm.