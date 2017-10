Eestis esilinastus täna komöödiadraama "Keti lõpp", mille tegevus hargneb linna serval asuvas burgerirestoranis Kett, mis toimib minimudelina maailmast.

Filmi peaosas särav Maiken Schmidt avaldas ETV saates „Ringvaade“, et võtteperioodil nägi teda tõesti rohkem burgerirestoranides, kus ta müüjaid vaatles, kuid burgerit ei õppinud näitlejanna aga ka pärast filmi hindama, kirjutas Menu.

Režissöör Priit Pääsuke selgitas, et filmi idee seisneb inimese sisemaailma konfliktides. „Inimesed elavad siin sotsiaalses süsteemis ja neil on mingi roll täita, aga enda mina kipub ära kaduma, on sisemaailma konfliktis, sellest see film räägib,“ kirjeldas režissöör.

Maiken Schmidt tõdes, et tema haaras võimalusest kinni juba seetõttu, et filmi peaosas ei saa näitlejad tihti särada.