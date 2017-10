Eile õhtul esitlesid Kalle Sepp & Locomotiiv Tallinnas debüütplaati „Mäng“. Plaadil on kümme lugu ning näosaate võitja Kalle Sepa sõnul ei saa neid ühessegi kindlasse žanri liigitada.

Plaati tehti lausa aasta aega. Kalle sõnab, et nad otsustasid kohe, et võtavad endale selleks aega. „Ja asjad võtavadki aega,“ ütles Kalle.

Suuremalt jaolt on lugude autoriks Mikk Tammepõld, mõned lood on Kallel ja Mikul kahasse tehtud ning sõnu on laenatud erinevatelt autoritelt.