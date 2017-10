Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuse Sensus kliiniline psühholoog, psühhoterapeut Katrin Kaljula, kommenteerides 10-aastase Laura Liisi juhtumit, rääkis „Aktuaalse kaamera“ stuudios, et lapsed jooksevad tihti kodust ära siis, kui vanematel on nende saavutustele liiga kõrged ootused, vahendas ERRi uudisteportaal.

„Tegelikult vanemad võiksid vahel mõelda, et mida üks laps vajab. Iga laps vajab turvalisust – nii füüsilist turvalisust kui ka emotsionaalset turvalisust, et ma võin oma ema, isa juurde minna ükskõik, mis teemaga," lausus Kaljula, kelle sõnul aitaks see, kui vanemad õpiksid oma lapsi hinnanguvabalt kuulama.

Kaljula nentis, et vanemad keskenduvad liiga palju saavutustele, hinnetele ja tulemustele, mille tagajärjel hakkab laps sellele keskenduma ning tekivad ärevus, keskendumishäire ja pinge. „Ja siis nad hakkavad ju pingele otsima väljapääsu, leevendust ja üks võimalus ongi see, et ma lähen kodust ära või hakkan narkootikume tarvitama või midagi muud tegema,“ rääkis psühhoterapeut.

10-aastane Laura Liis läks kaduma 11. oktoobril. Pärast kaks päeva kestnud otsimisoperatsiooni, milles osalesid politseinikud ja vabatahtlikud, leiti tüdruk oma kodu lähedalt. Laps oli end tahtlikult varjanud.