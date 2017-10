Koos valimistega saab joone alla tõmmata ka haldusreformile, mis tähendab seda, et sajad omavalitsusjuhtide kohad kaovad. Nii näiteks jääb 30 linna asemel Eestisse vaid 15 linna. Valdu jääb 180st alles 64.

Kaks kolmandikku ametikohtadest kaob. Valgamaal kaduvas Palupera vallas peeti täna kurvas meeleolus viimane volikogu istung, edastas TV3 "Seitsmesed". Palupera läheb Elva valla koosseisu Tartumaal. Vallavanem Terje Korss ütles, et sellega ollakse juba leppinud, sest juba kaks aastat on olnud aega mõttega kohaneda. "Ei ole nutnudki neid nutte - see oli paratamatus, sest me saime üsna ruttu aru sellest, et seekord riik enam ei küsi, kas te soovite või ei soovi," ütles Korss.

Ametist ilmajäänud saavad valuraha juhul, kui neid tagasi ei valita. Kui ametis on oldud vähemalt aasta, saab valla- või linnajuht kompensatsiooniks aastapalga. Need, kes on alla aasta ametis olnud, saavad poole aasta palga.