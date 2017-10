Homme on meil taas võimalus tulevikku kujundada. Seda on tehtud enam või vähem sarnasel moel alates antiiksest Kreekast ja Roomast. Arvata võib, et sama kaua kui on korraldatud valimisi, on olemas olnud ka karm valimisvõitlus ja kiusatus valimistulemusi mõjutada – küll viina või muu ekvivalendi abil hääli ostes, küll otseselt ja jõhkralt tulemusi võltsides. Vaatleme nüüd valimisi ja nendega kaasnenud veidrusi nii Eestis kui ka laias maailmas.

Esimesed valimised Eesti vabariigis toimusid 1919. aasta aprillis, kui valiti Asutava Kogu liikmeid. Riigikogu valiti esimest korda 1920. aastal. Viimased valimised esimeses Eesti vabariigis toimusid 1939. aastal, kui valiti kohalikke omavalitsusi. 1940. aasta 14. ja 15. juulil peetud riigivolikogu valimisi dikteerisid juba nõukogude võimud.