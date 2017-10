Sulot kohtus kaitsnud vandeadvokaat Urmas Simon kinnitas kohtus, et peaasjalikult eksperdi arvamusele tuginenud süüdistus on alusetu. Simoni sõnul püüdis Sulo oma voodist välja kukkunud raskesti haiget elukaaslast hoopis aidata. Sulo leidis koju tulles, et Alma lebab abitult voodi ees ja üritas naist voodisse tagasi saada. Märganud, et naise seisund on ebaharilik ja hingamine lakanud, helistas ta kohe häirekeskusesse palvega saata välja kiirabi. Pärast seda alustas Sulo häirekeskuse meedikute juhendamisel elukaaslase elustamist, mida ta tegi kiirabi saabumiseni.