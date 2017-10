Teadmata kadunud olnud 10aastase Laura Liisi otsingud said õnneliku lõpu eile hommikul, kui ta Tallinna kesklinnas üles leiti: politsei teatel oli tüdruk kodust lahkumise hoolikalt läbi mõelnud ning otsinud ka koha, kus sai öösel turvaliselt varjuda. Häirekeskus sai 11. oktoobril kella 20.20 ajal kõne, et Tallinnas Nõmme piirkonnas elav Laura Liis pole koju ema juurde naasnud. Tüdruku telefon oli välja lülitatud. Info lapse kadumisest edastati kõikidele Põhja piirkonna politseipatrullidele. Samal ööl anti info edasi ka turva- ning ühistranspordiettevõtetele, last otsiti Tondiraba jäähalli ja Hipodroomi piirkonnast. Politseinikud suhtlesid kooli ja klassijuhatajaga. Läbi käidi kaubanduskeskused, kauplused, tanklad, noortekeskused ja raamatukogud. Teavitati ka Soome ja Rootsi piirivalvet veendumaks, et tüdruk pole riigist lahkunud. Eile varahommikuks oli teada, et Laura Liis tegi kolmapäeval kella 10 paiku sadama D-terminalis ostu, pärast mida ta liikus kella 10.10 ajal edasi Jõe tänava suunas. Mõni minut hiljem oli Laura Liis Ahtri tänava Olerexis ning kell 10.40 läks ta Viru keskuse bussiterminalist number 18 bussile. Ühe vihje kohaselt nähti tema tundemärkidele vastavat tüdrukut neljapäeval Pääskülas Nõmme ujula läheduses ning Rõõmu tänava ja Vabaduse puiestee ristmikul asuva Rõõmu kebabi juures. Eile ennelõunal teatas politsei, et Laura Liis on leitud ning temaga on kõik korras.

Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna juhi Veiko Randlaine sõnul oli tüdruk kodust lahkumise hoolikalt läbi mõelnud ning ta on ka varem kodust ära jooksnud, kuid mitte nii pikalt kadunud olnud. „Ta ei olnud öösel lageda taeva all, mida me kõige rohkem kartsime. Laura Liis oli öösiti turvalises kohas ega sattunud ohtu,“ ütleb Randlaine.

Nimelt on selgunud, et tüdruk oli enne lahkumist välja otsinud koha, kus ta saab öötundidel turvaliselt varjuda. Pelgupaiga valikul lähtus tüdruk selliselt, et teda ei oleks võimalik leida. „Ilmselt ei mõelnud laps sellele, et tema kadumine käivitab niivõrd suured otsingud.“ Nii politsei kui ka lastekaitsetöötajad tegelevad edasi sellega, et välja selgitada, mis on lapse käitumise tagamaad. „Saan öelda, et lahkumise põhjuseks olid keerulised peresuhted,“ ütleb Randlaine. Vajadusel kaasatakse probleemi lahendamisse ka noorsoopolitsei, sotsiaaltöötajad ja omavalitsus.