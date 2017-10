Kuid valimised olid juba siis erakordselt tähtsad. Atraktiivseks muutis hääletajate jaos valimise asjaolu, et vahel jagati ka tasuta kraami. Näiteks said esimesed tulijad teinekord preemiaks suhkrut ja vilte.

"Tegelikult oli kõikides valimisringkondades kandidaat number üks Stalin. Tavaliselt oli tema kõrval ka tollane peaminister Molotov," meenutab poliitvaatleja Toomas Alatalu ja lisab, et pärast valimisi teatasid mõlemad alati, et astuvad oma kohalt tagasi.

Pühapäeval on tulemas järjekordsed valimised, mistõttu on paslik aega tagasi keerata ja meenutada, kuidas tehti seda nõukogude ajal. Müüte ja absurdi tollases asjaajamises igatahes jagus, kuid milliseid, vaata videost!

"Mul on meeles, et vanaema rääkis surmani, kuidas tema naabrimees, kes läks kaks tundi varem kohale – maal olid need vahemaad ikkagi suhteliselt suured – sai vildid. See oli tema jaoks väga suur saavutus, sest talved olid tol ajal märksa külmemad kui praegu," rääkis Alatalu.