Seda ajani, mil saabusid külalised teiselt poolt lahte. „Ühel päeval tuli mu sõbranna koos oma tütrega Soomest Tallinna ja tegi mulle ettepaneku, et võtab minu tütre enda juurde. Et me tütred saaksid koos olla,“ meenutab ema. „Kuna mina olin tööl sel hetkel ja tüdruk isaga, ei näinud ma midagi halba selles ja lubasin. Hiljem sõbranna rääkis mulle, et mu 4,5-aastane tütar oli tema kodus püksid jalast võtnud ja hakanud end avalikult katsuma. Seda kuuldes ei teadnud ma, mida teha või mida mõelda,“ tunnistab naine. „Sõbranna soovitas pöörduda sotsiaaltöötaja poole, mida ka tegin.“

Kaks aastat tagasi lahutas Aleksei oma naisest, peres oli neil pisike rõõmsameelne tüdrukutirts. Eelmisest suhtest oli naisel juba tütar. „Läksime küll lahku, kuid andsin mehele siiski võimaluse oma tütrega kohtuda. Ta ka ööbis tema pool,“ räägib ema. „Arvasin, et see on normaalne. Ta on ju tema isa.“

Naine rääkis sõbranna juures juhtunust ka oma vanemale tütrele. „Kui ta oli 12-aastane, siis ta kirjutas mulle kirja. Kirja, milles olid kirjeldatud jubedad asjad, mida Aleksei olla temaga teinud. Käisime temaga selle pärast ka psühholoogi juures, kuid ta ei rääkinud midagi, ainult nuttis. Lõpuks kirjutas vaid paberlehele, et see, mida ta oli kirjutanud, ei olnud tõde. Mul ei jäänud kui vaid lubada, et me ei tõstata seda teemat enam kunagi üles,“ räägib ema. „Aga kui noorem tütar hakkas niimoodi „mängima“, siis võtsin selle teema uuesti üles ja rääkisin sellest temaga. Siis ta ütles mulle: „ma ütlesin sulle tõde“. Siis mõistsin, et mul tuleb politseisse minna.“

Naine tunnistab, et tütre sõnade kuulmine kukutas justkui kogu tema maailma kokku. „Mul oli väga raske. Õhtuti kui koju tulin ja vaatasin oma tütreid, siis ma lihtsalt ei saanud enam aru, mis on elu mõte, kui sellised ebardid mõnitavad neid,“ räägib naine.

Laps pidas päevikut

„Ütlesin Alekseile, et tütart ta enam enda juurde ei saa, peale mida ta pöördus kohtusse. Kohus aga otsustas, et isal on õigus kohtuda tütrega, kuniks tema süü ei ole tõendatud,“ meenutab naine. Tema sõnul kohtus Aleksei lastega siis, kui kohal oli sotsiaaltöötaja. „Meie aga käisime nii psühholoogi kui sotsiaaltöötajaga rääkimas,“ meenutab naine. „Kui sotsiaaltöötaja küsis Aleksei käest, kas see on normaalne, kui väike tüdruk „mängib“ niimoodi, siis ta ütles, et see on täiesti normaalne. Temagi „mängis“ lapsepõlves niimoodi.“

Mida Aleksei vanema tütrega tegi? „Ta sundis teda pornot vaatama ja end katsuma,“ tunnistab ema. Ta palus vanemal tütrel sellest politseile rääkida. „Ma ei suutnud küll teda päästa, aga koos tuli meil tema väike õde päästa,“ ütleb ema. „Nii ta politseis tunnistaski, et ajal mil Aleksei teda mõnitas, ta pidas päevikut, kus kirjeldas kõik,,mida tema võõrasisa temaga tegi. Ma ise ei näinudki seda päevikut. Ta andis selle otse politseile üle.“

Naise sõnul võttis politseiuurimine aega 2 ja pool aastat. „Kohtus Aleksei ajas ka jama. Süüdistas mind, et tahan tema talu võtta ära, nagu see oleks loss. Tõsine kuur on see!“ räägib naine. „Pärast kõik mida me läbi elasime, kuidas ma teda kõik need aastad toetanud olen.. Ta lõi mulle lihtsalt noa selga! Ta tappis mu! Ja kui ta hakkas ihaldama mu last, mine ja leia naine. Nii palju naisi on ümberringi, aga see on laps, minu laps! Ma lihtsalt ei saa sellest aru!. Olen siiani šokis..“ räägib naine. „Ja ta isegi ei vabandanud, ei tunnistanud oma süüd.“