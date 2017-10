Kõik vajalikud koostisosad saad mugavalt paari klikiga koju tellida Coopi e-poest.

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

sea seljatükid 900 g

ürdiõli 4 tl

siider 250 ml

teraline sinep 2 spl

vahukoor 150 g

1. Eemalda lihatükkidelt pekk ja kamar, mässi tükid kilesse ja tao need põgusalt kuid hoogsalt tainarulliga õhemaks.

2. Kuumuta pannil õli ja prae lihatükke keskmisel-kõrgel kuumusel mõlemalt küljelt umbes 5 minutit. Tõsta tükid soojendatud taldrikule.

3. Kalla pannile siider ja lase veidi keeda. Lisa seejärel sinep ja sega juurde vahukoor.

4. Keeda kastet paar minutit ja kalla siis taldrikutele asetatud sealihatükkidele.

5. Kui sööd ka gnocchi’sid, pane need kindlasti enne taldrikutele tõstmist ka pannile, et kõik mahlad saaksid neisse imenduda.

Nipid ja soovitused:

See roog on vaat et kõige lihtsam viis ühe korraliku, täitva, kuid siiski kummaliselt hõrgu õhtusöögi valmistamiseks. Sealiha tuleb praadida täpselt nii kaua, et liha pole enam roosa, kuid on seest pehme ja väljast mõnusalt krõbe. Sinep, siider ja vahukoor muudavad roa koduseks ja pikantseks. Liha kõrvale pakun gnocchi’sid, mis imevad lihamahlad ilusti endasse ja sobivad ajapuudusel imehästi kartulite asemele. Samuti võib roale lisada veidi õhukeseks viilutatud hapukat apteegitilli või rohelist salatit.

Valmistusaeg kuni 20 min

Retsepti allikas: Toidutare