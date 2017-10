Arsti juurde tuleb 70aastane vanamees ja kurdab, et on impotentne. Arst ütleb talle:

"Pole midagi teha, papi – aastad!"

"Aga meie majas elab üks 80aastane ja räägib, et tal pole sellega mingeid probleeme!"

"Aga kes keelab teil sedasama rääkida?"