Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

noor suvikõrvits 2 tk

pancetta, prosciuto või suitsupeekon 150 g

hakitud küüslauguküüs 2 tk

munakollane 2 tk

rõõsk koor 35% 100 ml

riivitud parmesan

sool, must pipar

värske pasta 300 g

1. Esmalt rösti ribastatud sink või peekon kuival pannil, kuni see on kergelt krõbe. Lisa küüslauk ja riivitud suvikõrvits ning hauta, kuni suvikõrvits on parajalt pehme, kuid veel kergelt al dente. Sega omavahel munakollased, koor ja riivitud parmesan ning maitsesta soola ja pipraga.

2. Keeda pasta vastavalt pakendi instruktsioonile. Kurna, kuid jäta veidi pastakeeduvett alles. Sellega võid liiga kuivaks kippuvat pastat kreemisemaks muuta. Kalla kurnatud pasta suvikõrvitsate juurde, kuumuta korra läbi, tõsta pann tulelt ning lisa koore-munakollasesegu.

3. Sega korralikult läbi ning tõsta taldrikutele. Puista peale värskelt riivitud parmesani ning pipart. Serveeri kohe.

Valmistusaeg 20-40 min

Retsepti allikas: Toidutare