„Oleme Andresega üsna kirglikud inimesed, nii et väga rahumeelne meie lahkuminek ei olnud ja miks peaks sellepärast, et isiklikus elus enam ei klapi, kaotama võimaluse töötada geeniusega,“ ütleb stsenarist ja režissöör Katrin Maimik (35) muiates. Kooselu lõpp ei tähenda aga sugugi, et edaspidi kaoks Eesti filmitegijate seast Maimikud kui kaubamärk. „Pole mõtet oma head partnerit filmitegemises isiklike asjade pärast kaotada. Selleni oleme mõlemad jõudnud.“

Alles hiljuti esilinastus Maimikute mängufilm „Minu näoga onu“. Samal ajal sündis Katrinile ja Tartu kunstnik Enn Tegovale tütar. Katrini elu on olnud viimase aasta jooksul pilgeni muutusi täis. Uus suhe, uus kodu ja lapsepuhkus. Ning töö, mis teda ei paista kunagi vabaks andvat. Vaba Lava kommunikatsioonijuhi tööst on ta küll prii, kuid see ei tähenda, et ta käed rüppe oleks langenud. Filmirida ajavad Maimikud edasi.

„Miks me koos lavastanud oleme, siis sellepärast, et Andresele väga meeldib, kui kõrval on keegi, kellega arutada asju,“ lausub Katrin. „Ta vajab peegeldamist. Ja mina pole olnud küllalt julge mõtlemaks, et teeks midagi üksi. Pinge on päris suur võttel ja kui mingil hetkel jookseb juhe kokku, siis on vähemalt võimalus, et teine inimene pole samaaegselt oma juhet kinni jooksutanud. Ning sel juhul jagab tema ülesandeid ja sina saad korraks ära minna. Oleme seda Andresega võtteplatsil jaganud, see on toiminud."

Tõsi, neidki hetki on ette tulnud, mil Maimikud otse võtteplatsil tuliselt vaidlevad. Lõpuni välja. „Alati ei ole nii, et oleme ühel meelel,“ sõnab Katrin. „ Tegime lühifilmi „Hõbepulm“, mille ajal tuli ette momente, kus jäime eriarvamustele. Mina olen ehk selline, kes ei ütle otse välja, sest ei taha pingeid. Andres, kes on mõnus boheem, unustab maailma enda ümber üldse ära ja ütleb otse välja ka. Lõpuks läksime kuuri taha, rääkisime asjad selgeks ja tulime ühise visiooniga tagasi.“

