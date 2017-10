Istanbulis tulistas mees tänaval kooliõpilasi, teatab uudisteportaal Hürriyet. Tulistamine toimus saja meetri kaugusel koolimajast. Kolm õpilast said viga, üks tüdruk suri saadud vigastustesse.

Tulistaja üritas enda randmeid läbi lõigata, kuid see ei õnnestunud ja kurjategija on nüüd vahi all. Hukkunud tütarlaps oli teismeline, mõrvar 21-aastane ning arvatakse, et mees võis olla tüdrukusse armunud, võib-olla tüdrukut ka jälitanud.

Pärast tulistamist jooksis mõrvar sündmuskohalt minema ja ähvardas end ära tappa. Politseil õnnestus mees maha rahustada ja kiirabiga minema toimetada.