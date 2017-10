Tšehhi parlamendivalimisi jälgib maalim tavapärasest tähelepanelikumalt, vahendab ajakiri Foreign Policy. Kui kõik läheb praeguste ennustuste ja prognooside kohaselt, saab peaministriks Tšehhi rikkuselt teine mees.

Andrej Babiš on Tšehhi endine majandusminister ja suurfirma Agrofert asutaja. Valijad näevad temas poliitilise ladviku vastast tegelast, mis on tõenäoliselt ka tema populaarsuse aluseks. Babiši minevikus on aga kahtlased tehingud ja head suhted Moskvaga.

Euroopa liidrid kardavad, et Babiš võib riigi näo ida poole suunata või siis järgneb ta populismi teed mööda Ungarile ja Poolale. Ärimees on enda ettevõtete taskutesse pistnud Euroliidu rahasid ja sel esmaspäeval esitas politsei talle ka ametliku süüdistuse.

Hoolimata sellest, et Babiši kodupartei ANO 2011 on olemuselt populistlik, arvavad välispoliitika eksperdid, et radikaalsust võimalikult uuelt peaministrilt karta pole vaja. Tegemist on ennekõike äriinimese, mitte propagandistiga. Kui kasulik oleks Tšehhile sahker-mahkeriga kurikuulsust kogunud ärimees, on välisekspertide hinnangul muidugi ise küsimus. Valimised on järgmisel nädalal.