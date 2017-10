Mereliiklus ei lase kaladel sigida, näitas Göteborgi ülikoolis kaitstud doktoritöö.

Eva-Lotta Blom tegi katseid pisimudila (pildil) ja väikese mudilaga. Need liigid elavad Rootsi rannikuvetes ja on tähtis saak tursale ja teistele suurematele kaladele. Isasmudilad teevad liivasele merepõhjale pesa. Kui emane tuleb isase valdusi üle vaatama, peab isane tegema kindlat häält, et oma pulmaplaanidest märku anda. Kui akvaariumis tekitati sellist müra, mis sarnanes paadimootori häälega, siis kalad ei kudenud või võttis see neil väga kaua aega. Samuti häiris kära mudilate marjaterade koorumist.