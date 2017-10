Peapiiskop Urmas Viilma on noore tarmuka mehena toonud luteri kiriku ja peapiiskopi ametikoha Eestis kaugelt rohkem pildile, kui see on õnnestunud tema viimastel eelkäijatel.

Aasta tagasi lõhkus peapiiskop oma peamise tööriista ehk sõna abil ära ERMi ühe eksponaadi veel enne, kui muuseum külastajatele korralikult avatuks sai.

Seejärel kasutas Viilma püünele pääsemiseks ära Kersti Kaljulaidi valimise presidendiks. Nutikas mees näitab end ikka targa ja mõjuka naise kõrval. Teemaks kõlbas kõik: presidendi loobumine tänujumalateenistusest; presidendi vaagimine, millal tal on aega peapiiskopiga kohtuda; presidendi suhe jõuludega.