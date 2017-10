Kui puhkusel kohatud nägus nooruk sulle hiljem ei helista, on hing haige. Kuid veelgi hullem on sõita pärast nädalatepikkust romantiliste tekstisõnumite saamist uuele silmarõõmule välismaale külla ning saada lennujaamas pärast tundidepikkust ootamist SMSi: „Loll olid, paks rõve siga!“ Just sellise vingerpussi ohvriks langes 24aastane brititar Sophie Stevenson, kes oli Barcelonas tutvunud kena hollandlasega, temasse armunud, temaga maganud ning hiljem talle külla sõitnud. Daily Mail kinnitab, et tegu on paaril viimasel aastal levinud uue julma trendiga, mida kutsutaksegi pigging'uks ehk seatembuks. See seisneb meestevahelises kihlveos, kes suudab inetuma neiu ära võluda.