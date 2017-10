Kõiki probleeme ei saa kooselus lahendada, ent otsustav on see, kui palju teil on erimeelsusi. Nimekas paarisuhteuurija John Gottman on paarikeste omavahelist läbikäimist uurides jõudnud järeldusele, et eduka kooselu valem on 80:20. See tähendab, et 80% partnerite suhtlusest peaks olema positiivne, vahendab Ilta-Sanomat. 20% ulatuses võib olla erimeelsusi, mis ei pruugigi lahendust leida. Kui tundub, et elu peaks veelgi ilusam olema, tuleks tüliküsimuste asemel keskenduda sellele 80% positiivsele –täpselt nagu dieedipidajatel ei maksa unelda neist toitudest, mida nad ei tohi süüa. Tuleb hoopis mõelda kõigile maitsvatele asjadele, mida on lubatud suhu pista.