„Mäletan, kuidas läksin ükskord vaatama, millega mu nelja-aastane tütar tegeleb. Tema istus suure toa põrandal, kaisukoer kaenlas ja rääkis talle, et nemad peavad kahekesi hakkama saama ja tublid olema, sest emmel on vaja arvutis palju tööd teha ning teda ei tohi segada. See oli karm,“ räägib 36aastane naine viie aasta tagusest ajast, kui ta pärast lahutust end ahastuse vaigistamiseks digimaailma uputas ja kõik muu enda ümber unustas. Isegi oma lapse.

Lapsevanemad valutavad tänapäeval südant oma laste pärast, kes liiga palju arvutis aega veedavad. Samas võib digimaailm hoopis täiskasvanud endasse tõmmata. Olgu selleks siis tööasjad, arvutimängud, e-poodides kolamine või suhtlusportaalid: kui pere ja lapsed jäävad seetõttu tagaplaanile või koguni hooletusse, neelab arvuti ilmselgelt liialt palju aega ning on tagumine aeg endasse vaadata ja harjumused ümber kujundada.