Soomes on puhkenud Tom of Finlandi buum: näitused, raamatud, margid, muusikal, lõpuks ka mängufilm. Laaksonen pidi maha salgama nii oma eraelu kui ka homoerootilise kunsti. Sõjajärgses Soomes oli homoseksuaalsus kuritegu. Seadus tühistati alles 1971. aastal, kuid samal ajal jõustus säte, mis piiras homoseksuaalsusest rääkimist avalikkuse ees. See kaotas kehtivuse alles 1999 – kaheksa aastat pärast Touko surma. Ameerikas, kus Soome reklaamikunstnik Tom of Finlandina populaarseks sai, ei pidanud ta oma seksuaalsust varjama. Kuid sugulased said Touko tõelisest minast teada alles pärast tema surma. Mõnele oli see tohutu šokk.

Touko Laaksonen ehk Tom of Finland muutis oma kunstiteostega ettekujutust mehe seksuaalsusest. Tema joonistatud punnis musklite ja vemmaga mootorrattamehed erutasid ja tiivustasid geisid üle maailma. (VIDA PRESS)

Saksa mundris mehed sütitasid fantaasia

Õepoeg Tapani Vinkala rääkis Yle.fi intervjuus, et Touko oli tema lemmiksugulane, kes viitsis seltskonnas lastega jännata ja võttis neid kukile. Sedasama näitab ka film. „Touko kaks õde elasid Turus. Touko käis nende sünnipäevadel, tuli ka jõuluks ja sageli muulgi ajal. Käisime päris palju läbi.“ Touku elas koos oma tantsijast partneri, 1981. aastal vähki surnud Veli Mäkineniga ahk Nipaga 28 aastat koos, kuid keegi polevat midagi kahtlustanud, isegi mitte õepoeg. „Selline asi ei tulnud pähegi, kummalgi oli oma tuba. See oli sõjajärgse aja jäänuk. Paljudes korterites oli allüürnikke.“

Tapani, kes on samasugune vuntsidega vibalik nagu Touko, kahetseb, et onu ei saanud end vabalt väljendada. „Olen imeks pannud, kuidas küll inimene elada suudab. On olnud päris ränk ja raske, kui pole saanud tõtt rääkida. Nüüd on inimesed julgenud kapist välja tulla ja öelda, kes nad on.“ Tom of Finlandi seksuaalsust pritsivatesse piltidesse suhtub õepoeg rahulikult. „See on lihtsalt üks kunstižanr. Touko tööd on meisterlikult tehtud ja väga peenelt joonistatud. See, et seda teemat heaks ei kiideta, on muidugi iseasi. Aga ka Picassol on olnud teemasid, mida pole heaks kiidetud,“ mõtiskleb ta.