Mangi sõnul pole ülemused ja kolleegid novembris – eriti kuu esimesel poolel – Veevalajaga põrmugi rahul, ent Veevalaja näitab, et on vaba inimene ning järgib oma filosoofilist laadi huvisid ja sisemist kutset.

„See on hea aeg raamatute lugemiseks ja filosoofilisteks mõtisklusteks,“ arvab Mang Maalehes ning lisab, et alles novembris lülitub Veevalaja enda kuhjunud tööasjadesse.

„Põhiline on, et ta ei kukuks meelelahutuslikku mängu, olles kõrgele positsioonile jõudnud suurte pingutuste ja kannatustega, ega laseks seda nüüd labase sõulikkusega reklaamiks teha,“ on astroloogi nõuanne Veevalaja tähemärgis sündinud inimestele.