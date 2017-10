Ligi 40 000-pealist adeelia pingviinikolooniat Petreli saarel Antarktikas tabas tänavu tõeline katastroof, sest ellu jäi vaid kaks pingviinipoega. Tuhanded pingviinipojad surid nälja tõttu.

See on juba teine kord nelja aasta jooksul, mil koloonia jääb järelkasvuta, kirjutab The Guardian.

Saarelt tuhandeid surnud tibusid ning koorumata mune leidnud Prantsuse teadlaste sõnul põhjustas pingviinipoegade huku ebatavaliselt ulatuslik merejää levik, mis tähendas, et pingviinid pidi toidu otsimiseks rändama tavapärasest teekonnast veel sadakond kilomeetrit kaugemale. Pikk vihmaperiood aga leotas läbi pingviinipoegade õrna sulestiku, mis ei suutnud neile soojust pakkuda.

Pingviiniuurija Ropert-Coudert' sõnul mõjutab Petreli saare ilmastikku Mertzi liustiku osa murdumine 2010. aastal, mis avaldab siiani mõju ümbruskonna jää tekkele ning hoovustele.

Yan Ropert-Coudert hoiatas, et kliimamuutuste tõttu on ohus adeelia pingviinide kui liigi püsimajäämine.