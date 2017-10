Üks sellised on ettekujutus muutuvast maailmast, mis teeks seda justkui inimeste tahtest sõltumata. Sellega distantseeritakse end kõigest toimuvast mugavasse anonüümsustsooni, kus keegi otseselt millegi eest ei vastuta. Maailm muutub ja meil tuleb sellega kohaneda – niisugune on tüüpiline klišee, mida ikka ja jälle avalikus ruumis kohtab. Maailm ei muutu siiski iseenesest, vaid tänapäeval enamasti ikka inimese tegevuse (või tegevusetuse) tulemusel. See kehtib nii füüsilise kui ka mentaalse keskkonna kohta. Tõekspidamiste muutumiseks peab leiduma keegi, kes need kahtluse alla seab. Nii et oma tegude või arvamuste põhjendamine pelgalt muutuva maailmaga peaks meid paremal juhul ettevaatlikuks tegema.

Hariduselt folkloristina olen pidanud kurvastusega jälgima, kuidas sõna müüt kasutatakse peamiselt vaid selle piltlikus tähenduses: müüt kui väljamõeldis, teaduslikus mõttes naeruväärne ebatõde või liialdatud kujutelm. Pidagem siinkohal meeles, et müüdid ja muistendid kui pärimuslikud arusaamad, „rahva teadus“ on lahutamatu osa meie identiteedist, mis on toonud meid siia ja viib kahtlemata ka edasi. Eriti kentsakaks teeb olukorra see, et kõikvõimalikud „müüdikummutajad“ kultiveerivad süüdimatult teisi „müüte“, mis nende maailmapilti sobituvad.

Mitu viimasel ajal meediasse jõudnud lugu väga erinevatel teemadel jätavad mulje, et avalikku arvamust mitte ainult ei kujundata, vaid sellega pigem manipuleeritakse. See võib, aga ei pruugi olla seotud lähenevate valimistega.

Hollandi kultuuriloolane Johan Huizinga on kirjutanud suurepärase traktaadi „Mängiv inimene“ (1938), kus näitab, et tsivilisatsiooni arengut on läbi aegade oluliselt mõjutanud mänguline element. Tundub, et tänapäeval on järjest lihtsam segi ajada tegelikkust ja mängulis-virtuaalset reaalsust, kus oma identiteeti, staatust vms saab muuta paari hiireklikiga. Veelgi enam, mängleva kergusega kiputakse vormima ka kaasmängijaid, nende välimust ja mõttemaailma.

Igasugust piiride kompamist ja nihutamist, sh eetilis-moraalses plaanis, on samuti mugav põhjendada mänguga. Ometi on iga mängu toimimiseks vaja reegleid, mida saab muuta ainult kõigi mängijate kokkuleppel. Toogem näide paljude armastatud jalgpallist: mis juhtuks, kui osa mängijaid (või pealtvaatajaid) otsustaks ühel heal päeval, et punkti kirja saamiseks pole vaja lüüa palli mitte väravasse, vaid sellest üle? Sellist, uute reeglitega mängu saaksid nad harrastada vaid isekeskis ja see poleks kindlasti enam jalgpall selle traditsioonilises mõttes. Traditsioonilise jalgpalli sõpradelt ei saa seejuures eeldada ega ammugi mitte nõuda, et see uus mäng või mängureeglid neile meeldiks. Küll aga pole neil mingit põhjust ega õigust halvustada uute reeglite järgi mängijaid.

Armastame kõiki või kõike?

On ütlemata tore, et armastuse teema ikka avalikus arutelus püsib, kuid selle käsitlemine nõuab head taktitunnet ja kasvatust, et mõnele asjaosalisele kogemata mitte haiget teha. Ligimesearmastus on loomuldasa omane (loodetavasti) valdavale osale inimkonnast ning süüdistada kedagi selle puudumises seetõttu, et ta ei tunne poolehoidu mingi nähtuse suhtes, on äärmiselt lühinägelik ja solvav.