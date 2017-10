Kuigi ekspeaministri ja peagi ka eks-asespiikri väited erinevad kardinaalselt teda süüdistava naise öeldust, ei soostu Taavi Rõivas teda valetajaks nimetama. Ka ütleb Rõivas, et ta rääkis Luisale Malaisia peol toimunust esimesel võimalusel. Kuid miks Luisa siis ligi kolm nädalat hiljem, kui asi avalikuks tuli, oma mehe tegudest šokeeritud oli? Seda enam, et Luisa oli ju ise Kagu-Aasia visiidil mõnda aega kaasas, ning Taavil oli seega võimalusi südame puistamiseks küllaga.

Taavi Rõivas on erinevatele meediakanalitele antud intervjuudes öelnud, et Luisa sai šoki, kui nägi Eesti Päevalehe ajakirjaniku saadetud e-maili, milles too Malaisia hotelli katusebaaris juhtunut kirjeldas ning kommentaari palus. Taavi polnud sellel ajal ka Tallinnas ega saanud abikaasat kohe maha rahustada.

„Minu abikaasa oli ajakirjaniku esimest meili nähes šokis, ta oli vihane ja see tegi talle väga haiget,“ rääkis Rõivas Postimehe otsesaates, et Luisa oli vihane nii võõra naise süüdistuste peale kui ka selle peale, et ta ööklubis käis, kus asi üle piiri läks. Ka Luisa on öelnud, et tal oli sellist asja lugeda väga vastik. Õhku jääb küsimus, et kui Taavi „esimesel võimalusel“ Luisale asjast rääkis, siis miks naine asja avalikuks tulles šokiseisundis oli?

Vastuolulisi väiteid leiab Rõivase skandaali ümbert veelgi. Taavi Rõivas küll ei eita, et võis ühele naisele kuumas Malaisia öös tantsupõrandal liialt lähedale tikkuda, kuid väidab, et mingit suudlemist ei ole olnud. Rõivas ütleb, et ta läks pärast tantsutuure kohe peolaua taha tagasi ning mingit külmkappide vahel miilustamist ei toimunud. Star FM-i hommikuprogrammi külaliseks olnud Eesti Päevalehe ajakirjanik Liisa Tagel, kes Taavi Rõivasega seotud ahistamisskandaali avalikkuse ette tõi, rääkis midagi muud.

“See lugu, mis meieni jõudis, ei ole ebasünnis tantsimine ja käepuudutus!” märkis ta. Ka Rõivase ohvriks langenud naine ise väitis, et mees olla ta tantsupõrandalt ära tirinud, baari nurga taha kahe külmkapi vahele surunud ning teda agressiivselt suudelnud. Ka hakanud mees tema kleiti üles kiskuma ja teda käperdama. Kumb siis valetab? Sellele küsimusele vastamisest on Rõivas mööda hiilinud. „Ma ei taha kedagi sildistada,“ märkis ta „Kolmeraudses“. „Reaalselt ei ütle ma aga, et ma absoluutselt midagi ei teinud.“

Vastuolud jätkuvad. Taavi Rõivas astub ahistamisskandaali tõttu riigikogu aseesimehe kohalt tagasi. Kuid kas naisega liiga lähestikku tantsimine on mööda karjääriredelit alla ronimiseks ikkagi piisav põhjus? Ka „Kolmeraudse“ saatejuht Mihkel Raud nentis, et kui tema oleks avanud hommikul Eesti Päevalehe ja näinud, et teda süüdistatakse ööklubis naise käperdamises ja musitamises, ning kui ta teaks, et ta pole seda teinud, kaebaks ta kohe kohtusse nii ajalehe kui naise, kes on valeväietid esitanud.

Taavi Rõivas on teda süüdistava naise kohtusse andmise teemal andnud ebamääraseid vastuseid. „Kolmeraudses“ rääkis Rõivas, et kui Päevaleht esimest korda tema poole pöördus ning naise süüdistused edastas (mis olid olnud esialgselt veel hullemad, kui avaldatud loos), siis oli ta kindel, et paneb kohtuveskid jahvatama. „Täna ma seda ei välista, aga ma pigem arvan, et...kuna ma...Ma ei taha ühtegi asja välistada, aga ma tegelikult enda jaoks...Ma mingil määral mõistsin selle inimese väiteid. Ta vaatas mulle silma ja ütles, et ta ei taha mind hävitada,“ kogeles Rõivas „Kolmeraudse“ otse-eetris.

Millised olid need väited, mis olid ajakirjaniku esimeses e-kirjas ja mis hiljem artiklisse ei jõudnud, Rõivas kommenteerinud pole. Pärast seda, kui need salapärased väited artiklist eemaldada lubati, takerdus ka Rõivase soov kohtusse minna. Kas see tähendab, et need väited, mis ajalehte jõudsid, on ikkagi tõsi? Seda enam, et Rõivas ei taha nimetada teda süüdistavat naist valetajaks. Kuid nagu öeldakse, kui meil on vaid sõna sõna vastu, pole meil tegelikult midagi.

EASi delegatsiooni ja Taavi Rõivase pidutsemine jõudis ka Malaisia ajakirjandusse

Triinu Laan