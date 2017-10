Pruut postitas erilise foto koos vastse abikaasaga, kus naine tegi mehele suuseksi. Asi kiskus jamaks seetõttu, et Kreeka kabeli juures tehtud foto solvas kohalikke, kes ei taha enam ühestki välismaalt tulnud abiellujast midagi kuulda. Unistuste pulmadest Kreekas võib nüüd vaid unistada...

Rhodose piiskop Kyrillos on keelanud kõik välismaalaste pulmad St Pauli kloostri juures, sest üks abielupaarike sai pühal maal hakkama millegi liialt häbiväärsega - suuseksiga, kirjutab The Sun.

Idülliline Kreeka kabel, kaunis loodus ja suur armastus - kõik on ideaalne, et abielluda! Ometigi on üks paarike kohalikud oma fotoga nii vihale ajanud, et nüüd tuleb sadadel paaridel unustada pulmapidu Kreekas.

Kohalikud elanikud vihastusid pruut Carly Lunn`i peale, kes pruutkleidis abikaasa Matthew kannikatest kinni hoidis ja pühas paigas suuseksi tegi, kirjutab The Sun.

Fotol põlvitab pruutkleidis Carly palja tagumikuga mehe ees ja teeskleb suuseksi sooritamist. Kuigi pruutpaar kinnitab, et tegu oli lavastusega, siis sellest pole enam abi.

Kreeklased on kanged ja ei tagane otsusest, sest hindavad ja austavad oma traditsioone ja pühadust.

Milline vallatu pilt rikkus teiste abiellujate võimalused idüllilises paigas pulmi pidada - vaata SIIT!