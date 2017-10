Poeg läks esimest päeva uude kooli. Õhtul päris isa, kuidas läks.

"Muidu oli kena, aga õpetaja küsis liiga palju," arvas poiss.

"Mida ta siis küsis?"

"Algul küsis, kus sina oled sündinud ja ma ütlesin. Siis küsis, kus ema on sündinud, aga siis pidin talle valetama."

"Mispärast?"

"No kui ma oleksin öelnud, et naistehaiglas, siis oleks ta mind ju tüdrukuks pidanud. Ütlesin, et staadionil."