Paapua Uus-Guinea rahvast laastab üks haigus: suuvähk. Süüdlaseks on üks maailma populaarsemaid psühhotroopseid aineid, mida põlisrahvad on juba aastatuhandeid meeleolu parandamiseks ja energia saamiseks närinud. Nüüd on selge, et iidne traditsioon hävitab rahvast, kuid riik kehitab vaid õlgu, kirjutab BBC. Kui kõndida mõnes Paapua Uus-Guinea külakeses, on külateedelgi näha beetlipähkli mõju. Süljelärakad, pähklikoored ja sinepivarred (beetlipähkleid näritakse traditsiooniliselt sinepivarrega, mis torgatakse lubjapulbrisse). Kui külaelanikke endid näha, siis tunneb beetlipähkli sõltlase kohe ära punaseks värvunud huulte ja hammaste järgi.Beetlipähkel on sõltuvusttekitav vili, mis kasvab beetli-areekapalmi küljes. Närimistubaka sarnane aine, mis välja sülitatakse, põhjustab rahva seas lausa epideemia mõõtmetes suuvähki. Kunagi kasutati beetlipähklid ainult pühalikel riitustel, nüüd närib seda pea pool elanikkonnast. Paljud sõltlased vajavad seda hommikust õhtuni ning kõige kurvem on see, et psühhotroopset ainet närivad ka väikesed lapsed. See annab energiat, muudab inimese aktiivseks ja on äärmiselt sõltuvusttekitav.

Ja beetlipähkli närimine tekitab vähki. Maailma Terviseorganisatsiooni väitel on umbes üks igast 500 suuvähi juhtumist maailmast pärit just Paapua Uus-Guineast. Kuid dr Yvonne Sapuri, kes iga nädal uusi suuvähi juhtumeid avastab, kinnitab, et need numbrid on kindlasti suhteliselt tagasihoidlikud. Et riigis on andmete kogumine veel lapsekingades ning paljud inimesed külades üldse arsti juurde ei jõuagi, on suuvähi ohvrite ning beetlipähkli sõltlaste arv tõenäoliselt ametlikest numbritest palju suurem.

Ka on Paapua Uus-Guineas onkoloogide puudus. Terve riigi peale on vaid üks vähihaigla (riigis elab üle 7 miljoni inimese). Selles haiglas ei toimu isegi kiiritusravi, sest nende ainus sellealane ekspert läks hiljuti pensionile. Naise suu ümbrus on beetlipähkli närimisest punane. (Vida Press) Beetlipähkli närimine põhjustab suuhaavandeid, suuvähki tekitavad närimisel erituvad nitrosoamiinid. Samuti levivad väljasülitatud jäänuste kaudu erinevad haigused.