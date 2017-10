Kui pikk samm astuti nüüd uueks põhjamaaks saamisel, mida reformierakondlane Taavi Rõivas meile veel peaministrina lubas, sõltub sellest, mida põhjamaise komberuumi osaks pidada. Esindusisikute ohjeldamatul alkoholi tarbimisel ja naisi alandaval käitumisel, mida Eesti äridelegatsioon Malaisias ekspeaministri osalusel demonstreeris, ei tohiks uuel (ega vanal) põhjamaal kohta olla. Küll aga poliitilisel kultuuril, kus avalikkuse moraali- ja õiglustunnet tugevalt riivanud poliitik astub kõigilt valitavatelt ametikohtadelt ise tagasi.

Äraspidine valimiskool

Ükski mõistlik valija ei tee endast koos valimissedeliga pilti isegi siis, kui selle eest lubatakse tasuta fotosessiooni või muud meelehead. Mõistlik valija ei lase end üht- või teistpidi hääletama kallutada ka kaaskodanikel, isegi kui nad on tema ülemused. Eriti mõistetamatu on lugu aga siis, kui valija on valimisõiguse alles saanud ja need, kes teda mõistlikuks inimeseks koolitama peaksid, teda käe kõrval valimistele käsku täitma veavad.