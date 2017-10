Tänavuste kohalike omavalitsuste valimiste e-hääletus lõppes sel kolmapäeval (11.10) kell 18.00. Kuigi e-hääletuse tulemused on talletatud turvalisse salajasse serverisse, siis tänaseks on selgunud e-hääletuse esialgne statistika, mille kohaselt on e-hääletamine populaarseim naiste seas.

Kokku andis tänavustel valimistel e-hääle 186 034 inimest. Vabariigi Valimiskomisjoni poolt tehnikauudiste portaalile Geenius edastatud statistika kohaselt oli 52,7% (98039) neist naised ning 47,3% (87994) mehed.

Kokku e-hääletati 115 riigist üle maailma. Enim välismaalt antud e-hääli saabus serverisse Soomest, kus kasutas seda võimalust 1645 inimest. Muude riikide seas olid ühe e-häälega esindatud Uganda, Tuneesia, Trinidad ja Tobago, Seišellid, Saudi Araabia, Katar, Panama, Nepal, Mongoolia, Mauritius, Mali, Liibüa, Liibanon, Kuveit, Guatemala, Gibraltar, Ghana, Fääri saared, Boliivia ja Bahama.