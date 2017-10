Armastatud lauljal Ivo Linnal on ilmunud tuliuus laul ja video „Saame kokku“. Tegemist on Ivo 16. oktoobril ilmuva uue sooloalbumi „Suur Loterii“ teise singliga. Ja kohe, kohe on Ivo Linnalt ilmumas ka raamat „Iff. Suur loterii“, mida muusik esmaesitleb 19. oktoobril kell 18:30 Solarise Apollos.

Ivo Linna on mees, kelle muusikat kuulavad nii vanad kui noored. See on mees, kes on eestlaste südameis juba üle 50 aasta!

Kuna Ivo on viimasel ajal tõsiselt käsile võtnud oma tervise ja on elu parimas vormis, mida võib ka juuresolevalt muusikavideolt näha ning kaalust kaotanud aastaga pea 30 kilo, siis loomulikult jälgisime hoolega, mida mehele pakume ja uurisime mis imenipp on tema drastilise kaalulangetuse taga.

Ivo, mida sa viimasel ajal teinud oled? Sa oled kaalust kõvasti alla võtnud ja näed väga hea välja. Mis imenippe sa kasutanud oled?

Mõned head aastad tagasi selgus, et mu veresuhkur on läinud kõrgeks – paratamatu värk. Ma neelan ka tablette ja minu väga hea perearst doktor Salumets ütles, et ma ei tohi nii palju magusat süüa. Ma jõin enne meelsasti igasuguseid limonaade, need on mulle lapsest peale meeldinud. Ma jätsin need ära ja ma ei tea, kas asi on neis tablettides, aga mul on hea söögiisu, kuid ma söön korraga vähe. Ma olen võtnud alla peaaegu 30 kilo. Väga hea tunne on minna kingsepatöökotta ja öelda, et tehke mulle siia rihma sisse kolm auku juurde! Siis nad alati hauguvad mu kallal, et kummale poole teeme. See on nii tore! Ma pakun, et üle 35 aasta on mu kaal taas alla saja kilo

Meie valmistasime Ivole:

Soe kitsejuustusalat maasikate ja apelsini-piparmündi kastmega.

Kitsejuust, maasikad, kirsstomatid, lamba salat, värske apelsinimahl, piparmünt, valge veini äädikas, oliivõli, suhkur, sool, pipar

Supp Ramen pardi, musta vutimuna ja shimeji seentega.

Soba nuudlid võib asendada ka munanuudlitega. Pardi confit, vutimuna, shimeji seened, porgand, tšilli, küüslauk, sibul

Vutimuna marinaad: soja, must tee, balsamico

Rameni puljong: sibul, küüslauk, porru, tšilli, ingver, kana kintsud (keedetakse ca 8 h valmis puljongipõhi, mis kurnatakse), soja, porru, mirin miso, pasta, seesamiõli

Vaata täpsemalt videost, kuidas käis Ivole roogade valmistamine!

"Hommikusöök staariga" - Ivo Linna restorani SALT köögis koos nõudepesija Viivi Helmveega

Loo „Saame kokku“ autorid on Rainer Michelson ja Feliks Kütt ning tempokas lugu räägib vanadest vinüülidest, mida aeg-ajalt on taas riiulilt hea avastada ja plaadimängijasse panna. Loo videos teevad kaasa ka Anu Välba, Karl-Erik Taukar, Mart Juur, Kristjan Kangur, Juku-Kalle Raid ja ansambel Supernova.



Ivo Linna uus sooloalbum „Suur Loterii“ ilmub 16. oktoobril. Albumil kuuleb spetsiaalselt Iffile kirjutatud laule nii Tõnis Mägi, Riho Sibula, Rainer Michelsoni, Urmas Jaarmani, Priit Pihlapi, Margus Kappeli, Antti Kammiste, Robert Linna ja veel paljude teiste sulest. Albumi ja Ivo esimese raamatu esitluskontserdid toimuvad 26. oktoobrist kuni 7. novembrini üle Eesti ning lisaks Iffile on laval ansambel Supernova, Antti Kammiste ja mõned üllatuskülalised.

Ivo Linna tõenäoliselt esimese ja viimase raamatu musikaalsed esitlused üle Eesti



Ivo Linna esmaesitleb 19. oktoobril kell 18:30 Solarise Apollos oma raamatut „Iff. Suur loterii“. Tegemist on esimese ja üsna tõenäoliselt ka viimase raamatuga Ivo Linnast. „Elulooraamatus ei näe ma mingit idu. Ei ole minust oma intiim- või eraelu lahtiseletajat. Kellel seda vaja teha on? Teiseks ei hakka ma kiitlema, keda kõiki ma tunnen või kellega olen koos esinenud,“ mainib eestlaste poolt palavalt armastatud laulja Ivo Linna.

Raamatus „Iff. Suur loterii“, mille on humoorikas võtmes kokku kirjutanud Mart Juur, selgub pigem, kellega Iff oma elu jooksul on kohtunud, muusikat loonud, esinenud, ärevatesse olukordadesse sattunud jne. "Kõigest ei kannata rääkida, aga eks sõber Mardile sai üht-teist ikka poetatud," naerab mees.

Anu ja Ivo hilisel hommikusöögil restoranis SALT

Musikaalsed raamatuesitlused toimuvad üle Eesti:

19.10 kell 18:30 esmaesitlus Solarise Apollos

28.10 kell 14:00 Tartu Kaubamaja III korruse aatrium

29.10 kell 12:00 Viljandi Uku Keskuse aatrium

2.11 kell 16:00 Pärnu Keskuse aatrium