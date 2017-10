Türkmenistani riigipea otsusega peatati 10. oktoobrist enam kui kümneks aastaks elanikele tasuta maagaasi, elektri ja vee andmine, vahendab Ungari uudisteagentuur MTI.

President Gurbangulõ Berdõmuhamedov tegi esmalt ettepaneku peatada need tasuta teenused kümneks aastaks, kuid pärast pikendati seda aega 2030. aastani. Õigus tarbida maagaasi, elektrit ja vett tasuta oli Türkmenistani elanikel olnud alates 1993. aastast. Selle andis neile eelmine riigipea, eluaegne president Saparmurat Nijazov. Hiljem seati tasuta tarbitavatele kogustele ülempiir: elektrit ühe isiku kohta 36 kilovatti ja gaasi 50 kuupmeetrit kuus, vett aga 250 liitrit päevas.

Berdõmuhamedovi sõnul innustab kõnealune muudatus inimesi kasutama ressursse mõistlikumalt. Vaatlejate hinnangul on muudatuse põhjus asjaolu, et maagaasi poolest rikkale riigile on pidevalt alanev energiakandjate hind tekitanud majanduslikke raskusi.

Gurbangulõ Berdõmuhamedov. (AFP/Scanpix)

Berdõmuhamedov on presidenditoolil alates 2006. aastast, mil suri eluaegne president Nijazov, hüüdnimega Turkmen-baši. Tänavu veebruaris valiti Berdõmuhamedov riigipeaks juba kolmandat korda järjest. MTI andmetel käis valimas 97% hääleõiguslikest kodanikest, võimuloleva riigipea jätkamise poolt hääletas neist 98%..

Hiljuti anti Berdõmuhamedovile juba teist korda Türkmenistani kangelase aunimetus. (Esimest korda oli ta selle saanud 2011. aasta oktoobris.) Vastava otsuse langetas riigi parlament. Parlamendi esimees Akdža Nurberdõjeva põhjendas otsust ajakirjandusele sellega, et kodanikelt oli tulnud massiliselt ettepanekuid anda see aunimetus presidendile teiselgi korral.