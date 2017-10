Tuleval neljapäeval möödub 20 aastat päevast, kui Bilbaos avas uksed Guggenheimi muuseum, mis ehitati Californias elava arhitekt Frank Gehry projekti järgi. Kui algul suhtusid Bilbao elanikud 140 miljonit eurot maksnud hoonesse skeptiliselt, siis nüüd tunnistavad kõik, et see oli õige samm.

Enne Guggenheimi muuseumi valmimist oli 350 000 elanikuga Bilbao tagasihoidlik hall tööstuslinn, mis seostus baskide terroriorganisatsiooniga ETA. Linnas elas palju töötuid ja väga vähe moodsa kunsti huvilisi. Nüüd toob Guggenheimi muuseum Bilbaosse kunstihuvilisi kogu maallmast ja ka kohalikel elanikel meeldib selle ümber jalutada ja vahel sisse põigata.

Muuseumi fuajee. (Aadu Hiietamm)

Muuseumis on 19 galeriid. Neist suurim on 130 meetrit pikk ehk pikem kui jalgpalliväljak. Muuseumi püsikollektsioonis on esindatud kõik 20. sajandi kunsti olulisemad voolud. 20. aastapäeva tähistatakse tänavu 19 erinäitusega.

20 aastaga on Bilbaos Guggenheimi muuseumis käinud 20 miljonit külastajat ehk keskmiselt üks miljon inimest aastas. Elanikud tunnistavad, et tegemist on tõelise edulooga: muuseum aitab linna majandust märkimisväärselt elavdada. Tööpuudus on Bilbaos Hispaania keskmisest madalam. Sisemajanduse kogutoodangult inimese kohta jääb linn seal alla vaid Madridile.

Seetõttu räägivad linnajuhid vaimustusega külalistele, et Guggenheimi muuseum aitas Bilbao kriisist välja.