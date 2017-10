Tuneesiat juhib praegu euroopaliku haridusega 90aastane president Beji Caid Essebsi, kes tuli võimule kolm aastat tagasi toimunud valimistel. Ta on võtnud kursi riigi uuendamisele, kuid üha enam tuneeslasi leiab, et võrreldes president Zine El Abidine Ben Ali aegsega on elu halvenenud ja rahulolematust kohtab kõikjal. Veel kolm aastat tagasi oli Põhja-Aafrikas paiknev Tuneesia turistide paradiis ning turism andis olulise sissetuleku riigikassasse. Pärast terroriakti pealinnas Bardo muuseumis 2015. aasta märtsis ja kolm kuud hiljem islamiterroristi korraldatud veresauna Sousse kuurortlinnas sai turismimajandus tõsise hoobi. Puhkepiirkonnad elavad vaid Vene, Poola, Tšehhi ja Serbia turistide armust. Sekka üksikud Saksa seeniorid ja prantslased. Maapiirkondades on olukord päris hull. Touzi, Touzeri ja Nefta ümbruses on suur tööpuudus. Mehed põgenevad maalt linna, lootes seal tööd leida. Majapidamine ja põlluharimine jääb naiste õlgadele. Lõunapiirkondadest pärit noored mehed, kes on tulevikus ja elus pettunud, on kerge saak terroriorganisatsioonile Islamiriik. Selle ridades on tagasihoidlike arvestuste järgi tuhatkond tuneeslast. Nüüd, kui islamiriigi käsi käib halvasti, otsivad mehed tagasiteed. Kodumaal on nad lindpriid ning neid ootab arreteerimine ja vangistus. Paljud üritavad vale nime all elada lõunapiirkondades, aga see pole kerge. Pärast riigis toimunud terroriakte on valitsus ja president andnud rahvuskaardile ja politseile laiad volitused. Seda nii kahtlaste isikute kodudes kui ka pidevas dokumentide kontrollimises. VALVAB: Tunises kohtab politseinikke peaaegu igal sammul. (REUTERS/Scanpix)

Tunises kohtab politseid peaaegu igal sammul. Iseäranis palju on neid valitsushoonete ümbruses ja president Bourquiba avenüül. Mõne aasta eest automaatide või optilise sihikuga karabiinidega relvastatud korravalvureid pole näha. Nad patrullivad kõikjal, kus liiguvad turistid, ka hotellide ümbruses. Kiirteedele ja peamagistraalidele on iga mõnekümne kilomeetri järel üles seatud sõjaväestatud kontrollpunktid, et juhtide dokumente kontrollida. Sama on linnadesse sissesõidulgi.

Riigi juhtkond on eesmärgiks seadnud islamiäärmuslaste elimineerimise. Tugevdatud on kontrolli piiridel, eriti lennujaamades. Tuneeslased ütlevad, et kui varem näitas politsei rahvale ainult oma vormi, siis nüüd ta tõesti töötab. Seda tundsime omal nahal: kogu aeg tuli erariides ja mundris korravalvuritele seletada, kes me oleme ja miks filmime. Mõistagi tuli esitada vastav filmimise luba. President pöörab riiki Praegune president Beju Caid Essebsi on euroopaliku haridusega ja püüab riiki tagasi pöörata selle juurde, millele pani kunagi aluse esimene riigipea Bourquiba. Praegune riigipea on tulnud välja algatusega, mille järgi tuleb muuta iganenud pärimis- ja abielureeglid islamiusulises riigis naistele võrdsemaks. Tõsised islamistid mõistavad selle mõistagi karmilt hukka. Essebsi väidab, et Tuneesia peab moderniseeruma. Riik on olnud ajalooliselt naiste kohtlemises üsna progressiivne: viimastele tuleb anda samasugused pärimisõigused kui meestele. Praegune šariaadil põhinev süsteem lubab tütardele anda vaid poole poegadele antavast pärandist. Samuti pakkus president välja, et võiks lubada mosleminaistel abielluda mittemoslemitest meestega. Praegu on meestel lubatud mittemoslemitega abielluda, kuid vastupidi mitte. Niisugune üleskutse on sügavalt usklikus riigis revolutsiooniline. Tuneesia on olnud orienteeritud avatusele. Riigi enam kui kümnest miljonist elanikust on 90% sunniidid. Tuneesia on tegelikult praegugi araabia maadeilma liberaalseim riik. Sealsed naised tahavad olla iseseisvad ja haritud ning mitte sõltuda meestest. Isegi paljudel koduperenaistel on taskus kõrgharidust tõendav diplom. Naised teenivad armees, politseis ja riigiametites. Eriti palju on Tunise tänavatel naispolitseinikke. Riigi õhujõududes teenib naispiloote ja isegi maavägedes on mitmetel kõrgetel kohtadel naissoo esindajad. Kui mõne aasta eest oli riigi lennufirmas kaks ekipaaži komplekteeritud ainult naistega, siis nüüdseks on arv suurenenud neljale. Samas kerkib linnapilti üha uusi mošeesid ja pearättidega naisi on tänavapildis märksa rohkem. KOOLIS: Tuneesia koolis väärtustatakse keeli. (AFP/ Scanpix) Koolis väärtustatakse võõrkeeli Tuneesias hakatakse juba teisest klassist koolis õppima araabia keelt, aasta pärast lisandub prantsuse keel ja põhikooli keskastmes itaalia ning gümnaasiumis inglise keel. Alates iseseisvuse väljakuulutamisest alustas president Habib Bourguiba koolide ehitamist riigi kõige kaugematesse nurkadesse. Haritud noored naised ei kanna pearätti ega taha sellest midagi kuulda. Samuti ei tõtta noored mulla hüüdmise peale palvusele. Kohvikutes aga armastatakse kuulata läänelikku muusikat. Tuneesias ei kohta tänavapildis purjus inimesi, kuigi vein, õlu ja kange alkohol on restoranides ja kohvikutes saadaval. Monoprix Generali spetsiaalsetest kauplustest saavad turistid ja kohalikud elanikud osta samasuguseid napse kui meil ja hinnadki on nagu Eestis. Miljoni elanikuga Tunises on neli või viis alkoholipoodi. Ja sellest piisab, sest erilist tunglemist pole seal märgata. Riik on asunud tõsiselt võitlema salakaubandusega, sest salakütuse ja sigarettidega kaotatakse oluline raha. Naaberriigid Liibüa ja Alžeeria ei suuda kontrollida oma piire ja sealtkaudu voolab Tuneesiasse palju salakütust. Eriti palju näeb salakütusega äritsejaid teede ääres Liibüa piiriäärsetes piirkondades. Kaup on 20liitristes kanistrites ja liiter maksab meie rahas 40 senti, riiklikes tanklates aga poole rohkem.