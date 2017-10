Pärast mitmeid purunenud armulugusid viimaks kindla kallima leidnud Renée Zellweger külvab teda üle nii armastuse kui ka rahaga.

Daily Maili teatel finantseerib „Bridget Jonesi“ näitlejanna (48) muusik Doyle Bramhalli (48) - laseb tal enda juures tasuta elada ning maksab kinni krediitkaardiarved, mis ulatuvad iga kuu 4000-5000 dollarini. 2015 olevat ta mehe peale kulutanud 60 000 dollarit.

Zellwegeriga juba viis aastat kurameerinud Doyle'il on käsil lahutuslahing ning tema eksnaine Susannah on avaldanud arvamust, et mehe sissetulekut rehkendades tuleks arvestada ka raha, mida ta saab Zellwegeri käest. Kohtunik jäi siiski eriarvamusele.

Daily Maili teatel on ni Doyle'il kui ka tema eksnaisel umbes 300 000 dollari eest võlgu. Susannah vireleb enda sõnul koos tütardega puuduses. Lisaks peavad lapsed nägema paparatsofotosid, kuidas nende isa kuulsa staariga luksuslikel puhkusereisidel ameleb.

Pärast Susannah'st lahkuminekut semmis Doyle mõnd aega rokkar Sheryl Crow'ga. Renéel on seljataga rida kõrge profiiliga armulugusid George Clooneyst Jim Carrey ja Bradley Cooperini ning üürike abielu kantritäht Kenny Chesneyga.