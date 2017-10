Teisipäeva õhtul kl 18.15 mandrilt Vormsile sõitnud parvlaeval jäi kadunuks välistekil jalutanud 43aastane läänlanna, mitu päeva kestnud otsingud pole seni tulemusi andnud. Ajalehe Lääne Elu andmetel on laeva pardakaamera salvestiselt näha, kuidas naine edasi-tagasi kõnnib ja telefoniga räägib ning pärast seda merre hüppab.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnapolitseiniku Kiur Klippbergi sõnul teavitas häirekeskust praamimeeskond Svibysse jõudes, et tõenäoliselt on inimene üle parda kukkunud. Lääne Elu andmetel hüppamist või kukkumist keegi laevasolijatest pealt ei näinud, kuid sündmus esalvestas laeva pardakaamera. Salvestiselt on näha, kuidas naine edasi-tagasi kõnnib ja telefoniga räägib ning pärast seda merre hüppab.

„Esialgsetel andmetel üksi liikunud naine oli laeva päikesetekil, kuid oli sealt ühel hetkel järsku kadunud. Tekilt leiti 43aastase naise käekott koos dokumentide ja mobiiltelefoniga,” selgitas Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin.

