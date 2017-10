Tohutud metsatulekahjud Põhja-California veinipiirkonnas (nn Wine Country) ei näita eriti väsimise märke. Praeguseks on surma saanud vähemalt 31 inimest, tuhanded kodud ja ärihooned on tuleroaks langenud, vahendab ABC News.

Tules on hävinud ligi 77 000 hektarit maad. Millest või kellest tuli alguse sai, pole endiselt teada, kuid praegu on Californias väga kuivad ilmad olnud, samuti lõõtsub seal tugev tuul. California kuberner Jerry Brown kuulutas osariigi põhjamaakondades välja erakorralise seisukorra. Kadunud on umbes 400 inimest (arvatakse siiski, et mõne isiku kohta on mitu teadet, näiteks sama inimese kadumise kohta võib avalduse esitanud olla nii naaber kui kaugemal elav pereliige). Mõnede linnapeade ja tuletõrjepealike hinnangul võib praegune tulemöll olla üks osariigi ajaloo kõige hullemaid.

Tulekahjud on mõnele tüübile ka ootamatu kasumiallikas. Kohalik politsei teatas, et võttis Sonoma maakonnas kinni viis pätti, kes evakueerunud inimeste tühjades majades varandust otsimas käisid.

Kõige rohkem on kannatada saanud 175 000 elanikuga Santa Rosa linn. Tulekahjudes on kokku hävinud umbes 3500 kodu, neist enamik, üle 2800 maja on maha põlenud just Santa Rosas.

Siiski on kaheksal tuhandel päästetöötajal täna pisut lootust. Ilmaolud peaksid õhtul nende jaoks soodsamaks muutuma. Samuti on tule levik mõnes piirkonnas kontrolli alla saadud.