Kommunikatsiooniekspert Aune Past hindab Taavi Rõivase ahistamisskandaali kommunikatsiooni heaks, kuna kuulatud on kõiki osapooli. Siiski ei pea ta õigeks, et kahe inimese vaheline konflikt meediasse jõudis.

Taavi Rõivase ahistamisskandaal on tõstatanud küsimuse, kas ekspeaminister käitus kriisiolukorra lahendamisel ikka adekvaatselt või tulnuks tal varjamise asemel avameelselt kaardid välja laduda.

„Kriitilistes olukordades peab kommunikatsioon olema läbi mõeldud, et edastataks selgeid sõnumeid, millele ei ole võimalik anda palju erinevaid tähendusi,“ selgitab Aune Past, millest tuleks lähtuda. „Kui lisaks kriitilisele informatsioonile puudutab juhtunu suhteid, on põnevust ja erinevaid tõlgendusi palju, lähtuvalt isiklikest normidest ja tavadest.“

Pasti sõnul võib tekkida küsimus, miks üldse on vaja suhtekorraldust, kui konflikti osapooled saaksid ausalt kõik ära rääkida. „Me näeme, et antud juhul on vähemalt kaks detailides erinevat lugu. Seepärast on senini toimunud kommunikatsioon hea, et kuulda on mõlemat osapoolt,“ hindab ta.

„Täiskasvanud inimesed peaksid suutma oma suhteid klaarida ilma meedia vahenduseta,“ arvab Past. „Kui omavahel ei saada hakkama, on meil olemas õiguskaitseorganid. Sellele, et haiget tehakse neile, kellel kõneldavas asjas osalemisrõõmu pole olnud, peaksid osapooled varem mõtlema.“