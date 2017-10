Sõidab mees külavaheteel kogemata kuke surnuks. Läheb, kukk näpus, peremehe juurde ja ütleb:

"Näed, kogemata juhtus. Ehk saaksin kuidagi kompenseerida?"

"Ma ei tea, kas jaksad?" pärib peremees.

"Küll jaksan!" on mees kindel. Viib siis peremees mehe lauta ja näitab:

"Vaata, siin on nelikümmend kana. Need tuleks kõik iga päev, vähemalt kord päevas, üle käia!"