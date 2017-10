Krasnodari elanik Mihhail Malahhov kutsuti prokuratuuri ülekuulamisele kahtlustusega vaenu õhutamises politseinike vastu, kirjutab openrussia.org.

Malahhov, kes on internetikogukonna „Radikaalsed unistajad“ avaldas sealses foorumis katke Nikolai Nossovi 1964. aastal ilmunud raamatust „Totu Kuul“, kus kirjeldatakse politseinike kui bandiite, kes selle asemel, et rahvast röövlite eest kaitsta, kaitsevad ainult rikkaid. Rikkad aga röövivad Nossovi raamatu järgi rahvast nende seaduste abil, mis nad ise vastu võtavad. „Öelge, milline on vahe, kui mind röövitakse seaduslikult või ebaseaduslikult,“ küsib raamatutegelane.

„Kui ma kuulsin, milles mind süüdistatakse, küsisin, et kas nad tahavad tõepoolest selgitust raamatukatkendi kohta ja mulle vastati kuivalt, et selle otsustab lingvistiline analüüs,“ rääkis Malahhov.