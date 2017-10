Eilse loo peale, kus Soome meedia teatel leiti enam kui 20 aastat tagasi põhja läinud parvlaeva Estonia päästerõngas, saabus toimetusele meil, milles palutakse tuvastada samuti laeva pardal olnud kirja autor.

„Edastame meile saadetud pildid kirjast, mis leiti 1995. aasta suvel Hanko lähedalt suvilasaarelt! Ühe soomlase poolt leitud kiri, mis on pärit Estonialt! Me ei hakka siin seda ümber kirjutama, kuid põhimõteliselt on sellest võimalik välja lugeda mõningate inimeste tragöödia ja seletamatult traagiline lõpp! Näha on kellaaeg ja initsiaalid! Äkki keegi tunneb ära initsiaalid, et teha kindlaks, kes selle kirjutas!“ kirjutatakse Facebookis fotode allkirjaks.