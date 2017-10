Taavi käsi Luisa seljal, Luisa käsi Taavi põlvel, sekka seotud käed ja soojad pilgud – kas lähedus TV3 saates „Kolmeraudne“ oli lavastus või andestamine? Kehakeele ekspert on veendunud, et Taavi skandaal võõra naise ahistamisest pole paari suhet lõpetanud.

Psühholoogi sõnul lootis paar tulla saatesse olukorda päästma. „Luisal oli see esimene avalik esinemine (pärast skandaali ilmsikstulekut) ja ta tundis end ebamugavalt. Ta teadis, et tuleb Taavit selles olukorras sajaprotsendiliselt toetama, kuid see oli talle nii ebamugav, et ei osanud olla või käituda,“ selgitab Atali naeratamise tagamaid.

„Luisa oleks loomulikult võttes pidanud olema Taavi peale vihane ja kuri selle käitumise pärast, aga kehakeel oli hoopis väga soe ja toetav. Kohati oli see ikkagi nii üle pingutatud,“ hindab kehakeele ekspert ja lisab, et kui paar poleks püüdnud füüsilist kontakti nii rõhutada, oleks lähedus näinud ka loomulikum välja.

(Robin Roots)

Atali sõnul mõistab ja toetab Luisa Taavit siiralt. „See ei ole lavastus. Ta toetab ka pilguga ja seda tugevat toetust on tore vaadata. Nende suhtes praegu – kuigi jamaga sai hakkama Taavi – on Luisa tugevam pool. Ja Luisa aitab Taavi sellest raskest olukorrast välja.“

Kui Luisa naeratas saate jooksul mitmel korral, siis Taavi jäi muutumatult tõsiseks. „See koosistumine oli Taavi jaoks ka pingelangus,“ arvab Atali, „aga tal olid näos valugrimassid, neid ta ei teeselnud.“

(Robin Roots)

Psühholoogi sõnul rääkis Taavi intervjuudes ainult sellest, mis jäi tema enda mugavuspiiridesse ning mis perele kõige vähem haiget tegi. „Ükskõik, kui palju Mihkel Raud ta käest ei küsinud, jutt tantsupõrandalt kaugemale ei jõudnud,“ toob Atali näite.

Taavi ütles saates, et Luisa on väga hea naine, keda ta pole ära teeninud. Atali sõnul oli Taavi lause šokk ka tema abikaasale. „See tundus mulle kummaline. Ka Luisa ehmus selle lause peale ära. See polnud ju kontekstis, nii imeliku koha peal tuli see lause. Oli tore, et ta seda ütles, kuid tundus antud hetkel kohatu, olgugi et paistis siiras.“

Atali sõnul näitas nii Taavi kehakeel, kõnevoog kui ka ilmed, et ta varjas tõde: „Ta hakkas ju kohe valetama ja vassima, et ta ei räägi, kuna on kokkulepped. See ei olnud aumehelik käitumine! Ta oleks võinud tunnistada, et tarvitas alkoholi liiga palju ja läks ülemeelikuks. Praegu ta paneb selle naise ebamugavasse olukorda,“ ei pea psühholoog poliitiku käitumist õigeks.