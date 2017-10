Süüriasse tõi tüdruku tema isa, tulihingeline ISISe pooldaja. „Mina muidugi ei teadnud, et me Süüriasse lähme,“ räägib tüdruk. „Siis kui oli aeg autost välja minna ja piir ületada, siis oli tema nagu: „Nüüd lähed Süüriasse“. Ja nojaa... See oli suur šokk.“

Selgus, et 15-aastane neiu oli ameeriklane. „Ma olen Kansasest,“ rääkis tüdruk, kelle noore ea tõttu otsustas CBS News ta nime mitte avaldada. Kansas on osariik USA keskmaal. Neiu on vastu enda tahtmist Süürias viibinud viimased viis aastat.

Lapse isa sai hiljem surma ja nii jäi võitlushimulise terroristi tütar täiesti üksinda. Rühmituse mõju alla, mida ta on alati vihanud. „Olime vangid. Hoidsime lihtsalt suu kinni. „Ole vait, istu maha, sina majast kuhugi ei lähe, sul pole midagi öelda. Ole õnnelik, et sul pead maha ei lööda“,“ kirjeldab tüdruk terroristide suhtumist temasse.

Tüdruk on Süürias küll üksi, kuid kodus on tal perekond alles. Ta usub, et ta ema elab endiselt Ameerikas. Holly Williams leidis tüdruku ema vana blogipostituse, mille piltidelt vaatab vastu pealtnäha täiesti normaalne Ameerika perekond.

„Emme, kui sa seda videot näed, palun otsi mind üles,“ palub tüdruk. Kui Holly küsib, mida ta veel taga igatseb, siis vastab ta nagu iga teinegi teismeline, et igatseb mugavusi ja toredaid asju, mis kodus olemas olid. „Seal oli üks restoran, selle nimi on Texas Roadhouse. Seal saab head veiseliha.“ Piltidelt on ka näha, et tüdrukul on õde ja kaks venda. Perekond ja neiu ise on islamiusku, kuid ta ema ei varja piltidel oma nägu, nii nagu praegu peab seda varjama tütar.

Kui ta kirjeldab, mida ta viie aasta jooksul nägema ja üle elama on pidanud, on raske uskuda, et ta on tegelikult kõigest lapseeas. „Kui tänaval kõnnid, siis on kellegi sisikond maas. Kellegi pea on otsast lennanud. Kuskil on mõni jalg,“ räägib ta. Ta pandi ISISe võitlejale mehele, aga see tapeti hiljuti õhurünnakus.

Tüdruk on kuus kuud rase.