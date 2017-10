Sel nädalal Tallinn Fashion Weeki raames Eestis oma esimest naistele mõeldud kollektsiooni esitlenud Karl Kristjan Steinberg jätkas lõbusat peoõhtut Olympic Park Casinos, mida väisasid mitmed kohalikud kultuuritegelased ning tema loomingu fännid.

„Minu uus kollektsioon ei tähenda ühes suuruses vormituid riideid, vaid rõhutab, et tegumood on alati lahendus mis iganes tüüpi kehale,“ tutvustas Steinberg ise oma loomingut, mida eelistavad ka maailma mõjukamad naised nagu näiteks Suurbritannia peaminister Theresa May või Jordaania kuninganna Rania. Tema meesterõivaid kannavad aga mitmed tuntud muusikud ja filminäitlejad, nagu näiteks JLSi laulja Oritzé Williams või Harry Potteri filmide staar Matt Dave Lewis.

Karl Kristjan Steinberg jätkas lõbusat peoõhtut Olympic Park Casinos (Kalev Lilleorg)

Teiste nimekate disainerite seas ka Alexander McQueeniga koos töötanud Steinbergi loomingut olid uudistama tulnud ka kohalikud kuulsused nagu näiteks kultuuriminister Indrek Saar, Tiina Park, Silver Meikar, Triin Tulev, Allan Roosileht, Marianne Mikko ja Neeme Raud. Õhtu jooksul kostitas külalisi kokteilidega Olympic Park Casinos baarmenide maailmameister Krista Meri ning meelelahutusprogramm kests varajaste hommikutundideni.